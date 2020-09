Dai 1500 euro a vita al negazionismo su Covid-19: la stupefacente storia del Coemm (Di domenica 27 settembre 2020) Tre ex 'adepti' , che hanno chiesto di restare anonimi, hanno confermato a Today.it che quella dei 1500 euro era una promessa scritta sulla sabbia. Nel frattempo, per anni gli iscritti hanno ... Leggi su today (Di domenica 27 settembre 2020) Tre ex 'adepti' , che hanno chiesto di restare anonimi, hanno confermato a Today.it che quella deiera una promessa scritta sulla sabbia. Nel frattempo, per anni gli iscritti hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Dai 1500 Dai 1500 euro a vita al negazionismo su Covid-19: la stupefacente storia del Coemm Today.it Dai 1500 euro a vita al negazionismo su Covid-19: la stupefacente storia del Coemm

Fondata nel 2010 da Maurizio Sarlo, l'associazione è arrivata a contare decine di migliaia di iscritti promettendo un reddito di base in cambio di un obolo per sostenere l'associazione. Il racconto a ...

Così Pechino salva la Grande Muraglia dal disfacimento

Gli artigli della tigre economica hanno distrutto il simbolo del Paese. Zampata dopo zampata, mentre il Pil della Cina cresceva di anno in anno con un tasso medio del 9%, la Grande Muraglia si è sgret ...

