Cuciniamo insieme: risotto al gorgonzola, pere e nocciole (Di domenica 27 settembre 2020) Abbiamo bussato alle porte dell'autunno eppure dal frutteto ancora ci vengono dolcezze solatie: sono le pere. Un frutto davvero dei miracoli: in Italia ne avevamo una dovizia di cultivar, oltre cento se ne coltivavano. Poi è arrivata la massificazione, ma se andate per campagne e nei mercati contadini potete trovare le pere antiche, sono le più gustose, sode, con inflessioni di sapore che vanno dal dolce all'agrume. Una poesia sensoriale della natura. Abbiamo deciso di sposarle con un piatto quasi autunnale. Il risotto con un formaggio che, proprio dopo la lattazione estiva ha profumi intensi: il gorgonzola Dop. Qui dipende dai vostri gusti: se volete un piatto dal sapore più deciso scegliete il gorgonzola piccante, altrimenti con quello "dolce" avrete un ... Leggi su panorama (Di domenica 27 settembre 2020) Abbiamo bussato alle porte dell'autunno eppure dal frutteto ancora ci vengono dolcezze solatie: sono le. Un frutto davvero dei miracoli: in Italia ne avevamo una dovizia di cultivar, oltre cento se ne coltivavano. Poi è arrivata la massificazione, ma se andate per campagne e nei mercati contadini potete trovare leantiche, sono le più gustose, sode, con inflessioni di sapore che vanno dal dolce all'agrume. Una poesia sensoriale della natura. Abbiamo deciso di sposarle con un piatto quasi autunnale. Ilcon un formaggio che, proprio dopo la lattazione estiva ha profumi intensi: ilDop. Qui dipende dai vostri gusti: se volete un piatto dal sapore più deciso scegliete ilpiccante, altrimenti con quello "dolce" avrete un ...

L'anguilla di Comacchio, la bottarga di Portoferraio, la salsiccia e la mortadella di Bologna, l'olio della Lucchesia, i biscotti Savoiardi, insieme a decine di ricette italiane, che includono spesso ...

