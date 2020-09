Crotone-Milan oggi in tv | orario e come vederla in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020) Il programma di, gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I rossoneri, che hanno passato il terzo turno preliminare di Europa League contro il Bodo/Glimt, vogliono trovare altri tre punti dopo il successo all’esordio contro il Bologna L’incontro, in programmadomenica 27 settembre alle ore 18, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale e highlights e pagelle al termine.