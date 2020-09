Crotone-Milan: Brahim Diaz primo gol rossonero, assist involontario di Cigarini (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) La prima in rossonero per Brahim Diaz. Il talento in prestito del Real Madrid trova lo 0-2 nella ripresa di Crotone-Milan. Un gol da rapinatore d’area di rigore frutto di un assist del tutto involontario di Cigarini che, nel tentativo di anticipare Calhanoglu, in scivolata anticipa l’avversario allungando la palla proprio per Brahim. Facile la girata a due passi dalla porta per il raddoppio dei rossoneri. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) La prima inper. Il talento in prestito del Real Madrid trova lo 0-2 nella ripresa di. Un gol da rapinatore d’area di rigore frutto di undel tuttodiche, nel tentativo di anticipare Calhanoglu, in scivolata anticipa l’avversario allungando la palla proprio per. Facile la girata a due passi dalla porta per il raddoppio dei rossoneri.

