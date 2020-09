Crotone-Milan: ahi Rebic, infortunio horror al braccio (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Bruttissimo infortunio per Ante Rebic nel secondo tempo di Crotone-Milan. A seguito di uno scontro fortuito con Magallan, l’attaccante croato è caduto in maniera rovinosa sul manto erboso dell’Ezio Scida: l’impatto, piuttosto violento, ha avuto delle importanti conseguenze sul braccio sinistro. Urla di dolore e cambio immediato con Colombo: immagini davvero impressionanti. AGGIORNAMENTO ORE 19:40 – Secondo quanto riportato da Sky Sport si tratterebbe di lussazione al gomito. Nelle prossime ore il Milan diramerà un comunicato circa le condizioni di Rebic. VIDEO – HIGHLIGHTS Crotone-Milan 0-2 TABELLINO E PAGELLE – Crotone-Milan 0-2 Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Bruttissimoper Antenel secondo tempo di. A seguito di uno scontro fortuito con Magallan, l’attaccante croato è caduto in maniera rovinosa sul manto erboso dell’Ezio Scida: l’impatto, piuttosto violento, ha avuto delle importanti conseguenze sulsinistro. Urla di dolore e cambio immediato con Colombo: immagini davvero impressionanti. AGGIORNAMENTO ORE 19:40 – Secondo quanto riportato da Sky Sport si tratterebbe di lussazione al gomito. Nelle prossime ore ildiramerà un comunicato circa le condizioni di– HIGHLIGHTS0-2 TABELLINO E PAGELLE –0-2

AntoVitiello : Il #Milan vince anche a #Crotone (4su4 da inizio stagione), ma è la brutta notizia dell’infortunio di #Rebic a preo… - SkySport : Infortunio Rebic, l'attaccante si fa male al gomito sinistro in Crotone-Milan. Le news - Gazzetta_it : No #Ibra, no problem! Il #Milan passeggia a #Crotone e scopre #Brahim #Diaz - crotoneok : ? Serie A, Crotone - Milan 0-2: gli squali lottano ma pagano cari gli errori individuali - Super_Lollo : CROTONE MILAN 0 2 GRANDE PROVA DEI RAGAZZI -