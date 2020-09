Crotone, Cigarini: «Periodo di transizione. Non facile con il Milan» (Di domenica 27 settembre 2020) Luca Cigarini ha parlato al termine del match perso contro il Milan: le dichiarazioni del centrocampista del Cagliari Luca Cigarini, centrocampista del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan. «È un Periodo di transizione, la squadra si deve amalgamare bene. Abbiamo fatto un passo in avanti, oggi non era facile con il Milan. Noi siamo un cantiere aperto e dobbiamo continuare a lavorare con più convinzione e un pizzico di malizia. Sono cose che arriveranno con il tempo Giocare bene? I ragazzi che erano già qui si conoscono bene. Dobbiamo proseguire con mentalità e idee. È normale che con tanti esordienti in Serie A non è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Lucaha parlato al termine del match perso contro il: le dichiarazioni del centrocampista del Cagliari Luca, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il. «È undi, la squadra si deve amalgamare bene. Abbiamo fatto un passo in avanti, oggi non eracon il. Noi siamo un cantiere aperto e dobbiamo continuare a lavorare con più convinzione e un pizzico di malizia. Sono cose che arriveranno con il tempo Giocare bene? I ragazzi che erano già qui si conoscono bene. Dobbiamo proseguire con mentalità e idee. È normale che con tanti esordienti in Serie A non è ...

