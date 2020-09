Covid, superato il milione di decessi nel mondo. Restano alti i nuovi casi in Italia (Di domenica 27 settembre 2020) Cresce l'allarme in Europa, in particolare in Francia dove il 32% dei focolai si registra in scuole e università. Stabili in Italia i contagi nelle ultime 24 ore: 1766, ma con circa 20mila tamponi in ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 settembre 2020) Cresce l'allarme in Europa, in particolare in Francia dove il 32% dei focolai si registra in scuole e università. Stabili ini contagi nelle ultime 24 ore: 1766, ma con circa 20mila tamponi in ...

Lillo99541955 : #COVID__19...ho letto che a whuan dove tutto è iniziato adesso si può andare in discoteca senza mascherina e senza… - Lucia_Guar : Superato oggi il milione di (clinicamente) morti per #COVID__19. Niente male per un virus clinicamente morto da maggio #Zangrillo - ftk33333 : non ti preoccupare, anche senza covid - Quot_Molise : Covid, ancora 4 positivi e sale il numero dei ricoverati: in 5 hanno superato la malattia | - ChristosTheodo2 : @Open_gol Considerando che in primavera migliaia sono morti di sintomi Covid ma senza tampone già da mo' lo abbiamo superato il milione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid superato Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.766 casi e 17 morti in 24 ore, nel mondo superato il milione di morti Fanpage.it Quarta classe in isolamento Covid Un caso all’elementare di Suzzara

MANTOVA Il Mantovano registra un quarto caso di Covid-19 in una scuola. Nelle ultime ore un alunno della scuola elementare Marco Polo di Suzzara (che fa capo all’istituto comprensivo Il Milione) è ris ...

Par condicio – I commenti ufficiali di UDC e PLRT sulla “limitazione”

Diamo la parola ai due principali contendenti, UDC e PLR (testo del PLRT). L’UDC si batte contro qualsiasi ulteriore vincolo all’UE UDC Svizzera prende atto con rammarico del NO all’iniziativa per ...

MANTOVA Il Mantovano registra un quarto caso di Covid-19 in una scuola. Nelle ultime ore un alunno della scuola elementare Marco Polo di Suzzara (che fa capo all’istituto comprensivo Il Milione) è ris ...Diamo la parola ai due principali contendenti, UDC e PLR (testo del PLRT). L’UDC si batte contro qualsiasi ulteriore vincolo all’UE UDC Svizzera prende atto con rammarico del NO all’iniziativa per ...