Covid, Russia sfiora 8mila contagi in 24 ore (Di domenica 27 settembre 2020) La Russia sfiora gli 8mila contagi e i cento morti per l'epidemia di coronavirus nelle ultime 24 ore. L'ultimo bollettino delle autorità sanitarie registra 7.867 nuovi positivi in 83 delle 85 regioni russe, con ben 2.016 casi a Mosca, l'area più colpita. I decessi sono 99, di cui 18 nella capitale. La Russia è il quarto paese al mondo più colpito dalla pandemia – dopo Stati Uniti, India e Brasile – con un totale di 1.151.438 contagiati e 20.324 decessi.

