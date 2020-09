Covid: musei statali, vietato ingresso gratis domenica 4 ottobre (se paghi il virus non c’è) (Di domenica 27 settembre 2020) Niente visite gratis nei musei statali, domenica 4 ottobre. Lo decreta il ministro della salute, Roberto Speranza, con provvedimento sulla Gazzetta ufficiale. Dunque stop alla prima domenica del mese gratuita, negli istituti e luoghi della cultura statali. Lo ha deciso in via provvisoria il ministro della Salute, Roberto Speranza Leggi su firenzepost (Di domenica 27 settembre 2020) Niente visitenei. Lo decreta il ministro della salute, Roberto Speranza, con provvedimento sulla Gazzetta ufficiale. Dunque stop alla primadel mese gratuita, negli istituti e luoghi della cultura. Lo ha deciso in via provvisoria il ministro della Salute, Roberto Speranza

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di oggi l'ordinanza del Ministro della Salute che sospende il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese, una ...

Muve, nessuno ha perso il lavoro e si riparte

Venezia non si piega alla pandemia e men che meno Gabriella Belli che dal 2011 è direttore del MUVE, i Musei Civici di Venezia, eretti a Fondazione dal 2008. Una multiforme realtà museale di 11 tra mu ...

