Covid, mille contagi e 17 morti e 100 ricoveri. Il virus avanza nelle aule: 528 scuole “positive” (Di domenica 27 settembre 2020) Sono 1.025 i nuovi positivi al coronavirus e 724 le persone guarite nelle ultime 24 ore a fronte però di 87.714 tamponi eseguiti, quasi 20mila in meno di quelli di ieri. I dati sono forniti dal ministero della Salute e vengono pubblicati sul sito della Protezione civile. Il totale degli attualmente positivi al Sars-Cov-2 è di 49.618 mentre dall’inizio dell’emergenza 224.4172 persone sono guarite. Attualmente sono in rianimazione 254 persone (7 in più di ieri) e 2.846 sono ricoverate in ospedale (100 in più di ieri). Tra le regioni in cui si contano nuovi casi, al primo posto c’è la Campania (245), seguono Lombardia (216), Lazio (181) e Sardegna (139). Allarme Covid nelle scuole italiane Allarmano i dati relativi ai contagi ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 settembre 2020) Sono 1.025 i nuovi positivi al coronae 724 le persone guariteultime 24 ore a fronte però di 87.714 tamponi eseguiti, quasi 20mila in meno di quelli di ieri. I dati sono forniti dal ministero della Salute e vengono pubblicati sul sito della Protezione civile. Il totale degli attualmente positivi al Sars-Cov-2 è di 49.618 mentre dall’inizio dell’emergenza 224.4172 persone sono guarite. Attualmente sono in rianimazione 254 persone (7 in più di ieri) e 2.846 sono ricoverate in ospedale (100 in più di ieri). Tra le regioni in cui si contano nuovi casi, al primo posto c’è la Campania (245), seguono Lombardia (216), Lazio (181) e Sardegna (139). Allarmeitaliane Allarmano i dati relativi ai...

RC105RA : RT @SecolodItalia1: Covid, mille contagi e 17 morti e 100 ricoveri. Il virus avanza nelle aule: 528 scuole “positive” - SecolodItalia1 : Covid, mille contagi e 17 morti e 100 ricoveri. Il virus avanza nelle aule: 528 scuole “positive”… - 539th : -4° nel numero di positivi per ogni ricoverato (solo 11) -3° per mortalità complessiva (più di un ligure ogni mille… - Quetzacoatl68 : RT @cris_cersei: Marito discute con amici paranoici Covid. ??Gli dice che muoiono quasi mille persone al giorno per infarti, ischemie, ecc.… - stefaniacampani : RT @cris_cersei: Marito discute con amici paranoici Covid. ??Gli dice che muoiono quasi mille persone al giorno per infarti, ischemie, ecc.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mille Covid: mille in fila a Orune per tamponi di massa Agenzia ANSA Il Menti riapre ai tifosi: massimo mille spettatori

Lo stadio Menti è pronto a riaccogliere i tifosi biancorossi. E lo farà in occasione della partita di Coppa Italia contro l'Aurora Pro Patria, in programma mercoledì 30 settembre alle 16, in linea con ...

Coronavirus, in Sicilia i nuovi positivi sono 107: crescono ancora i ricoveri

Sette casi sono riconducibili a migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Calano i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 4.202. Guardando alla divisione tra province Palermo registra il maggior num ...

Lo stadio Menti è pronto a riaccogliere i tifosi biancorossi. E lo farà in occasione della partita di Coppa Italia contro l'Aurora Pro Patria, in programma mercoledì 30 settembre alle 16, in linea con ...Sette casi sono riconducibili a migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Calano i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 4.202. Guardando alla divisione tra province Palermo registra il maggior num ...