Covid, mascherine obbligatorie all'aperto anche in Sicilia. Tamponi per chi viene dall'estero (Di domenica 27 settembre 2020) Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati Ue o extra Ue ha l'obbligo di registrarsi sul sito www.Siciliacoronavirus.it, ovvero di comunicare la propria presenza al servizio ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati Ue o extra Ue ha l'obbligo di registrarsi sul sito www.coronavirus.it, ovvero di comunicare la propria presenza al servizio ...

