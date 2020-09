Covid, lo studio americano: “Senza mascherine in Italia 700 morti al giorno entro dicembre” (Di domenica 27 settembre 2020) Coronavirus, lo studio americano: “Senza mascherina in Italia 700 morti al giorno prima del 2021” Secondo un nuovo studio americano, senza mascherine in Italia ci saranno fino a 700 morti al giorno per Coronavirus prima del 2021. E i numeri continuano: 15mila contagi al giorno a novembre e oltre 40mila a dicembre; questo è lo scenario evidenziato in uno studio americano, disponibile sul sito Worldometer e riportato dal Fatto Quotidiano. Come spiega il virologo Crisanti, lo studio disegna tre scenari sulla base dei comportamenti del singolo individuo: la linea viola è la proiezione epidemica in base allo status ... Leggi su tpi (Di domenica 27 settembre 2020) Coronavirus, lo: “Senza mascherina in700alprima del 2021” Secondo un nuovo, senzainci saranno fino a 700alper Coronavirus prima del 2021. E i numeri continuano: 15mila contagi ala novembre e oltre 40mila a dicembre; questo è lo scenario evidenziato in uno, disponibile sul sito Worldometer e riportato dal Fatto Quotidiano. Come spiega il virologo Crisanti, lodisegna tre scenari sulla base dei comportamenti del singolo individuo: la linea viola è la proiezione epidemica in base allo status ...

