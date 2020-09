Covid, le Regioni in trincea: dal Veneto alla Sicilia reparti Covid riaperti (Di domenica 27 settembre 2020) Da Mazara del Vallo a Rovigo: lungo lo Stivale e nelle isole riaprono i reparti Covid. Strutture che avevano retto l?urto della prima ondata e che da settimane non vedevano più un... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 settembre 2020) Da Mazara del Vallo a Rovigo: lungo lo Stivale e nelle isole riaprono i. Strutture che avevano retto l?urto della prima ondata e che da settimane non vedevano più un...

Da Mazara del Vallo a Rovigo: lungo lo Stivale e nelle isole riaprono i reparti Covid. Strutture che avevano retto l ... 1.869 positivi), le Regioni si attrezzano per gestire l’impatto di una fase dai ...

Covid, stato di emergenza: proroga fino al 31 dicembre, ecco la linea dura del governo

Malgrado l’Italia abbia numeri nettamente inferiori ad altri paesi europei, la curva dei contagi è in salita, da luglio le persone positive sono triplicate e in molte regioni le mascherine ... occorre ...

