Covid Italia, bollettino oggi: nuovi contagi stabili (1.766) e 17 morti, ma 16.000 tamponi in meno (Di domenica 27 settembre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 27 settembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.766. I morti sono 17... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 settembre 2020) La situazioneinin base aldel 27 settembre 2020. Iregistrati nelle ultime 24 ore sono 1.766. Isono 17...

Agenzia_Ansa : In Italia già 400 scuole sono state colpite da almeno un caso di #Covid, 75 sono state chiuse #Scuola #ANSA - LegaSalvini : ?? #ZOFFILI: 'IO MINACCIATO DI MORTE PER AVER DIFESO ITALIA E SARDEGNA. 10 MIGRANTI ALAN KURDI POSITIVI AL COVID. ST… - MinisteroSalute : ?? Covid-19 - La situazione in Italia al 26 settembre: - EURybor : RT @Nellina38303549: Il governo è pronto a prorogare lo stato di emergenza. Le Regioni stanno aprendo i centri Covid quando ormai ci sono s… - immediatonet : Oltre 1700 nuovi casi di #Covid in Italia, lieve calo ma meno tamponi. 2.846 pazienti ricoverati con sintomi -