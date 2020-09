Covid, Ippolito, Spallanzani,: 'Il virus circola, si rischia un autunno come la scorsa primavera' (Di domenica 27 settembre 2020) 'Il mondo è sotto scacco, i Paesi vicini a noi anche, l'Italia molto meno ma l'aumento dei ricoverati e delle terapie intensive indica che il virus non è andato via, continua a circolare. D obbiamo ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) 'Il mondo è sotto scacco, i Paesi vicini a noi anche, l'Italia molto meno ma l'aumento dei ricoverati e delle terapie intensive indica che ilnon è andato via, continua are. D obbiamo ...

“Il mondo è sotto scacco, i Paesi vicini a noi anche, l’Italia molto meno ma l’aumento dei ricoverati e delle terapie intensive indica che il virus non è ...

