Covid in Campania, ancora contagi in aumento: il bollettino di oggi 27 settembre (Di domenica 27 settembre 2020) Sono ancora più di 200 i contagi da Coronavirus oggi in Campania. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta 245 nuovi casi su 5.539 tamponi effettuati. Il trend negli ultimi giorni è sempre in crescita purtroppo e per questo il presidente della Regione ha emanato diverse ordinanze per provare a prevenire il contagio. L’ultima … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 settembre 2020) Sonopiù di 200 ida Coronavirusin. Ildell’Unità di crisi della Regione riporta 245 nuovi casi su 5.539 tamponi effettuati. Il trend negli ultimi giorni è sempre in crescita purtroppo e per questo il presidente della Regione ha emanato diverse ordinanze per provare a prevenire ilo. L’ultima … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

tg2rai : #Covid, in Italia ricoveri mai così alti dalla fine del #lockdown. Campania, Lombardia, Lazio e veneto con un picco… - VincenzoDeLuca : #COVID19, test obbligatori a Capodichino per chi rientra dall’estero. Ecco i dettagli e il testo della nuova ordin… - MediasetTgcom24 : Covid, De Luca: 'Test obbligatori all'aeroporto di Napoli' #covid - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, De Luca: «Test obbligatori in aeroporto a chi rientra dall'estero» - Yogaolic : RT @ottopagine: Covid: non cala il numero dei nuovi casi in Campania. Sono 245 -