Covid in Campania, 245 contagiati in 24 ore ma ci sono anche 136 guariti (Di domenica 27 settembre 2020) Restano alti i numeri dell'epidemia in Campania: non sono i 274 contagiati del record di sabato, ma anche domenica è stata abbondantemente superata quota duecento: sono 245 i... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 settembre 2020) Restano alti i numeri dell'epidemia in: noni 274del record di sabato, madomenica è stata abbondantemente superata quota duecento:245 i...

tg2rai : #Covid, in Italia ricoveri mai così alti dalla fine del #lockdown. Campania, Lombardia, Lazio e veneto con un picco… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RICHIESTA AL GOVERNO: SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE Qui la #news sulle… - MediasetTgcom24 : Covid, De Luca: 'Test obbligatori all'aeroporto di Napoli' #covid - chiricanna : RT @VincenzoDeLuca: #COVID19, test obbligatori a Capodichino per chi rientra dall’estero. Ecco i dettagli e il testo della nuova ordinanza… - mattinodinapoli : Covid in Campania, 245 contagiati in 24 ore ma ci sono anche 136 guariti -