Covid, il bollettino regionale: ancora preoccupanti i numeri in Campania (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a preoccupare la situazione Covid in Campania Stando al bollettino emesso dall'Unità di Crisi regionale, sono 245 i contagi al Covid-19 registrati oggi rispetto ai 274 di ieri. Il numero di nuovi positivi cala come il numero di tamponi: da 6.104 a 5539. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 245 Tamponi del giorno: 5.539 Totale positivi: 11.874 Totale tamponi: 578.480 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 460 Guariti del giorno: 136 Totale guariti: 5.824 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

