Covid, gli italiani hanno perso un mare di soldi: quanto e dove l'emergenza ha inciso sui redditi (Di domenica 27 settembre 2020) Cig, bonus e sostegni fiscali non bastano a mettere al riparo i redditi degli italiani dalla tempesta Covid. Alla fine dell'anno le famiglie si troveranno a perdere ciascuna in media -1.257 euro l'anno, per un totale di 32 miliardi di euro di reddito annuale, bruciati dall'emergenza sanitaria e dal conseguente rallentamento economico. A calcolarlo è l'Ufficio Economico Confesercenti, sulla base di elaborazioni condotte su dati Istat, Svimez e Swg. Da regione a regione diverso il calo dei redditi Il calo dei redditi coinvolge tutto il territorio nazionale, ma con forza diversa. A registrare le perdite più consistenti sono le famiglie dell'Emilia-Romagna, che in media lasciano sul campo -2.202 euro di reddito, il 6,4% del totale annuale. Profondo l'effetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid gli Covid, gli operatori 118 della prima zona rossa girano i paesi per sensibilizzare chi ancora non crede: ecco… Il Fatto Quotidiano Cattedre scoperte, Cisl: Perse oltre 3,5 mln di ore di lezione in 2 settimane

Potrebbero essere molto più di 3 milioni e mezzo di ore quelle perse dalla scuola per le cattedre che rimangono scoperte. Il calcolo è stato fatto dalla Cisl scuola che a due settimane dall’inizio del ...

Covid Campania, a Melito scuole chiuse fino al 3 ottobre

A Melito, in provincia di Napoli, il sindaco Amente ha deciso di sospendere le lezioni fino a sabato 3 ottobre ...

