Covid: Fvg, un nuovo decesso, 725 positivi (+2), 28 nuovi contagi (Di domenica 27 settembre 2020) Trieste, 27 set – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 725 (2 in più rispetto a ieri). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. E’ stato registrato un nuovo decesso, una persona del 1924, residente a Trieste, con altre significative patologie. Il totale dei decessi in Friuli Venezia Giulia è 351. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 28 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.608: 1.597 a Trieste, 1.536 a Udine, 1.033 a Pordenone e 424 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.532, i ... Leggi su udine20 (Di domenica 27 settembre 2020) Trieste, 27 set – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 725 (2 in più rispetto a ieri). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. E’ stato registrato un, una persona del 1924, residente a Trieste, con altre significative patologie. Il totale dei decessi in Friuli Venezia Giulia è 351. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 28; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.608: 1.597 a Trieste, 1.536 a Udine, 1.033 a Pordenone e 424 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.532, i ...

il_piccolo : #Covid, il #Fvg ha il 2° miglior dato al Nord: da fine #lockdown 11 infetti ogni 10 mila residenti - il_piccolo : #Covid-19, #Lubiana alza la guardia: #Italia retrocessa in zona arancione. #trieste #gorizia #fvg #coronavirus - AntonioBondaval : #scuola: certificazione medica e riammissioni post #COVID-19 #infohandicap - infoitinterno : Certificato medico per assenze scuola, FVG chiarisce: sì per casi di sintomatologia legata al Covid - OGS_IT : RT @TgrRaiFVG: Tra i temi dell'ultima giornata di @TriesteNext il vaccino e i farmaci per contrastare il #coronavirus e l'invasione di spec… -