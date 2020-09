Covid-19, il premio Nobel: “Ecco quando finirà davvero il tutto” (Di domenica 27 settembre 2020) Covid-19, parla il premio Nobel Jules Hoffmann. Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, l’esperto mondiale si pronuncia sul vaccino anti-coronavirus e svela quando finirà davvero il tutto. Dobbiamo pazientare ancora un altro anno per porre fine all’incubo. Appuntamento a fine 2021 per mettere davvero alle spalle questa storia. E’ questa la previsione di Jules Hoffmann, … L'articolo Covid-19, il premio Nobel: “Ecco quando finirà davvero il tutto” proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 27 settembre 2020)-19, parla ilJules Hoffmann. Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, l’esperto mondiale si pronuncia sul vaccino anti-coronavirus e svelafiniràil tutto. Dobbiamo pazientare ancora un altro anno per porre fine all’incubo. Appuntamento a fine 2021 per metterealle spalle questa storia. E’ questa la previsione di Jules Hoffmann, … L'articolo-19, il: “Eccofiniràil tutto” proviene da .

