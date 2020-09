Covid | 1766 nuovi casi e lentamente le terapie intensive si vanno riempiendo

(Di domenica 27 settembre 2020) In Italia ci sono 1.766di coronavirus, in leggera diminuzione rispetto ai 1.869 del giorno precedente. Sono però stati effettuati 84.714 tamponi, quasi 20mila in meno rispetto a sabato. ...

Menodiunminuto : Dei 1766 nuovi casi di #Covid di oggi vorrei sapere quanti asintomatici e quanti con sintomi dei 17 morti vorrei co… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 27 settembre 2020: 1.766 nuovi casi e 17 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - globalistIT : - LorStecchetti : Oggi calo dei nuovi casi di Covid (1766 da 1869), con diminuzione anche dei tamponi (88mila da 105mila). Decessi st… - zazoomblog : Covid contagi stabili: sono 1766 ma 20mila tamponi in meno - #Covid #contagi #stabili: #20mila -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 1766

La Stampa

Nuovo bollettino dell'emergenza Coronavirus in Italia e in Campania, diffuso dal Ministero della Salute e dall'Unità di Crisi della Regione. In lieve calo il numero dei nuovi contagi: sono 1.766 i nuo ...ROMA: Contagiati giornalieri in diminuzione ma con 20.000 tamponi eseguiti in meno. Nei reparti Covid 100 ricoverati in più, 7 in intensiva ...