Coronavirus, un test rapido come quello di gravidanza? Cosa sappiamo della proposta americana (Di domenica 27 settembre 2020) Tra tutti i test diagnostici noti per rilevare la positività al nuovo Coronavirus, l’antigenico – ponderati i vari pro e contro – è uno di quelli che potrebbero riservare più sorprese in futuro, per lo meno nella produzione diffusa di riscontri preliminari, a cui dovranno sempre seguire accertamenti tramite il test RT-PCR. Data la sua praticità e il basso costo, negli Stati Uniti si sta pensando di renderlo disponibile come coi test di gravidanza, permettendo alle persone di farselo in casa. I suoi risultati infatti non necessitano una analisi di laboratorio e avvengono in tempi piuttosto brevi. I falsi negativi sarebbero sempre dietro l’angolo, rispetto al tampone standard relativamente più sicuro, ma ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) Tra tutti idiagnostici noti per rilevare la positività al nuovo, l’antigenico – ponderati i vari pro e contro – è uno di quelli che potrebbero riservare più sorprese in futuro, per lo meno nella produzione diffusa di riscontri preliminari, a cui dovranno sempre seguire accertamenti tramite ilRT-PCR. Data la sua praticità e il basso costo, negli Stati Uniti si sta pensando di renderlo disponibilecoidi, permettendo alle persone di farselo in casa. I suoi risultati infatti non necessitano una analisi di laboratorio e avvengono in tempi piuttosto brevi. I falsi negativi sarebbero sempre dietro l’angolo, rispetto al tampone standard relativamente più sicuro, ma ...

sole24ore : La Cina ha vaccinato decine di migliaia di persone contro il coronavirus prima di finire i test clinici… - ilpost : Silvio Berlusconi risulta ancora positivo al coronavirus - RaiNews : #Coronavirus, test obbligatori all'aeroporto Capodichino di #Napoli per chi rientra dall'estero. Lo dispone l'ordin… - juannepili : Come i test rapidi potrebbero entrare nelle nostre case, tra limiti e opportunità #COVID19 - rainiero43 : RT @DebitOfBankster: @FabioFranchi1 IN TANZANIA SI SONO ACCORTI SUBITO DELLA TRUFFA DEI TAMPONI ! HANNO USATO UNA PECORA E DELLA FRUTTA PE… -