Coronavirus, Trump torna ad attaccare la Cina. In India risale la curva dei contagi (Di domenica 27 settembre 2020) Usa EPA/JUSTIN LANE Personale sanitario effettua test a New York.Donald Trump torna a puntare il dito contro la Cina, parlando della pandemia di Coronavirus da Middletown, Pennsylvania. Nel corso di un comizio, il presidente statunitense ha detto che gli americani sono «stati colpiti dalla peste cinese». Gli Stati Uniti hanno salvato «milioni di vite», ha detto Trump, senza specificare di preciso la misura o le misure a cui si riferiva. Trump ha anche assicurato che gli Usa «svilupperanno e distribuiranno un vaccino in tempi record». September 26, 2020 Quindi, Trump ha parlato dell’Europa, dicendo che ha un tasso di mortalità molto più alto di quello degli Stati Uniti. Il tasso di mortalità degli ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) Usa EPA/JUSTIN LANE Personale sanitario effettua test a New York.Donalda puntare il dito contro la, parlando della pandemia dida Middletown, Pennsylvania. Nel corso di un comizio, il presidente statunitense ha detto che gli americani sono «stati colpiti dalla peste cinese». Gli Stati Uniti hanno salvato «milioni di vite», ha detto, senza specificare di preciso la misura o le misure a cui si riferiva.ha anche assicurato che gli Usa «svilupperanno e distribuiranno un vaccino in tempi record». September 26, 2020 Quindi,ha parlato dell’Europa, dicendo che ha un tasso di mortalità molto più alto di quello degli Stati Uniti. Il tasso di mortalità degli ...

