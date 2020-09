Coronavirus | superato 1 milione di morti | ecco i numeri paese per paese

Leggi su tpi

(Di domenica 27 settembre 2020) Come spiega il sito Worldometer (che si occupa di fornire dati statistici in tempo reale), è stata superata la soglia di undicausanel mondo. Le vittime da Covid-19 sono state per l’esattezza 1.000.175 e in testa alla classifica figurano gli Stati Uniti, ilcon più decessi in assoluto.la classifica: Stati Uniti – 209,242 decessi totali Brasile – 141,503 decessi totali India – 94,971 decessi totali Messico – 76,243 decessi totali Regno Unito – 41,988 decessi totali Italia – 35,835 decessi totali Perù – 32,142 decessi totali Francia – 31,700 decessi totali Spagna – 31,232 decessi totali Iran – 25,589 decessi totali E ancora poi la classifica continua con ...