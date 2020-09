Coronavirus: Sileri, 'su riapertura stadi al 25% sono d'accordo con scienziati' (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Sulla riapertura degli stadi al 25% "non sono deluso e sono d'accordo con gli scienziati. Io avevo detto sì all'aumento degli spettatori ma solo con un rispetto rigidissimo delle regole e con la garanzia di controlli rigorosi: mille persone in uno stadio sono poche, ma anche così va fatto rispettare il distanziamento, va indossata la mascherina e ovunque vanno vietati gli assembramenti, all'interno e all'esterno degli impianti. Un'apertura con più pubblico è certamente auspicabile ma con molta gradualità, quindi è bene aspettare e vedere come evolve l'epidemia". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Corriere della Sera', è il viceministro della Salute, Pierpaolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Sulladeglial 25% "nondeluso ed'con gli. Io avevo detto sì all'aumento degli spettatori ma solo con un rispetto rigidissimo delle regole e con la garanzia di controlli rigorosi: mille persone in unopoche, ma anche così va fatto rispettare il distanziamento, va indossata la mascherina e ovunque vanno vietati gli assembramenti, all'interno e all'esterno degli impianti. Un'apertura con più pubblico è certamente auspicabile ma con molta gradualità, quindi è bene aspettare e vedere come evolve l'epidemia". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Corriere della Sera', è il viceministro della Salute, Pierpaolo ...

