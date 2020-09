Coronavirus Sardegna: rischio semi-lockdown a Gavoi, nel nuorese (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo Orune, il paese di 2.300 abitanti in semi-lockdown per l'impennata di persone positive al Covid-19, nel nuorese ora a preoccupare è Gavoi, comune poco più grande di Orune (meno di 2.600 abitanti), che oggi registra 12 nuovi positivi, che diventano complessivamente 27. Troppi per il sindaco Giovanni Cugusi che ha postato su Facebook le sue raccomandazioni ai cittadini prospettando la possibilità di un semi-lockdown. Sarebbe il terzo comune in Sardegna a subire pesanti restrizioni: oltre a Orune, c'è Aidomaggiore nell'Oristanese che ha subito una chiusura totale. (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Il sindaco: "Anche bambini positivi, possibile chiusura scuole""Purtroppo durante la notte Ats ci ha comunicato un importante aumento dei ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo Orune, il paese di 2.300 abitanti inper l'impennata di persone positive al Covid-19, nelora a preoccupare è, comune poco più grande di Orune (meno di 2.600 abitanti), che oggi registra 12 nuovi positivi, che diventano complessivamente 27. Troppi per il sindaco Giovanni Cugusi che ha postato su Facebook le sue raccomandazioni ai cittadini prospettando la possibilità di un. Sarebbe il terzo comune ina subire pesanti restrizioni: oltre a Orune, c'è Aidomaggiore nell'Oristanese che ha subito una chiusura totale. (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Il sindaco: "Anche bambini positivi, possibile chiusura scuole""Purtroppo durante la notte Ats ci ha comunicato un importante aumento dei ...

