Coronavirus: Salvini, 'sì a stato emergenza se ci sono motivi' (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Se ci sono motivi seri ce li documentino in Parlamento". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata, su Raitre, a proposito di un eventuale prolungamento dello stato di emergenza. Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Se ciseri ce li documentino in Parlamento". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata, su Raitre, a proposito di un eventuale prolungamento dellodi

LegaSalvini : #SALVINI: “DECINE DI CONTAGIATI A PALERMO, SICILIA ABBANDONATA DAL GOVERNO” - notizieit : Coronavirus: Salvini, 'sì a stato emergenza se ci sono motivi' - arual812 : RT @Oudeis13: Ma Salvini non dovrebbe avere una denuncia? Perché se uno con la febbre e sotto cortisone disobbedisce al medico e non si met… - gigi_corno : @Mezzorainpiu #Salvini dice che Zingaretti andava a fare gli ape ai navigli agli inizi del coronavirus in Italia. L… - PetrazzuoloF : RT @Oudeis13: Ma Salvini non dovrebbe avere una denuncia? Perché se uno con la febbre e sotto cortisone disobbedisce al medico e non si met… -