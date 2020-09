Coronavirus, Ricciardi: “Vietato sgarrare, i contagi sono ormai al limite” (Di domenica 27 settembre 2020) Intervistato da Il Messaggero, il membro del board dell’Oms e consulente del governo Walter Ricciardi ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Italia Il Coronavirus è tornato a far preoccupare seriamente la maggior parte dei Paesi europei. Tra i più colpiti ci sono Francia e Gran Bretagna, che già hanno adottato alcune misure restrittive per limitare l’aumento … L'articolo Coronavirus, Ricciardi: “Vietato sgarrare, i contagi sono ormai al limite” proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Intervistato da Il Messaggero, il membro del board dell’Oms e consulente del governo Walterha parlato dell’emergenzain Italia Ilè tornato a far preoccupare seriamente la maggior parte dei Paesi europei. Tra i più colpiti ciFrancia e Gran Bretagna, che già hanno adottato alcune misure restrittive per limitare l’aumento … L'articolo: “Vietato, ial limite” proviene da .

