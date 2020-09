Coronavirus, quasi un milione di morti nel mondo: «Se non facciamo tutto il possibile raddoppieranno» (Di domenica 27 settembre 2020) Nel mondo siamo quasi vicino al numero a a sei zeri: un milione di morti per Coronavirus. Secondo i conteggi aggiornati ogni minuto dalla Johns Hopkins University e basati sui dati che arrivano da tutto il mondo, siamo di parecchio sopra i 990 mila morti. I casi ufficialmente diagnosticati dall’inizio della pandemia sono 32,7 milioni e – di questi – 22,3 milioni sono attualmente da considerarsi guariti. In cima alla lista dei paesi più colpiti rimangono gli Stati Uniti sia in termini di decessi che di casi (il paese governato da Donald Trump è a quota 204 mila morti Coronavirus. Al secondo posto troviamo il Brasile con 140 mila morti e al terzo l’India ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 settembre 2020) Nelsiamovicino al numero a a sei zeri: undiper. Secondo i conteggi aggiornati ogni minuto dalla Johns Hopkins University e basati sui dati che arrivano dail, siamo di parecchio sopra i 990 mila. I casi ufficialmente diagnosticati dall’inizio della pandemia sono 32,7 milioni e – di questi – 22,3 milioni sono attualmente da considerarsi guariti. In cima alla lista dei paesi più colpiti rimangono gli Stati Uniti sia in termini di decessi che di casi (il paese governato da Donald Trump è a quota 204 mila. Al secondo posto troviamo il Brasile con 140 milae al terzo l’India ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia quasi 21mila nuovi casi e altri 52 decessi #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, mezza Francia è “zona rossa”. Madrid semi-blindata, negli Stati Uniti quasi 200mila morti - Corriere : Proteste a Madrid nelle zone delle restrizioni. Si aggravano Belgio, Olanda e Repubblica Ceca. Nel mondo i morti so… - Parpiglia : RT @giornalettismo: I morti per #coronavirus nel mondo sono quasi a quota un milione e c'è il rischio di raddoppio - giornalettismo : I morti per #coronavirus nel mondo sono quasi a quota un milione e c'è il rischio di raddoppio -