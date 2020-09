Coronavirus, oggi in Italia 1.766 nuovi casi con 88mila tamponi e 17 morti (Di domenica 27 settembre 2020) Prosegue il lieve aumento della curva epidemica. nuovi casi soprattutto in: Campania 245, Lombardia 216, Lazio 181, Veneto 159, Sardegna 139, Piemonte 132 Leggi su ilsole24ore (Di domenica 27 settembre 2020) Prosegue il lieve aumento della curva epidemica.soprattutto in: Campania 245, Lombardia 216, Lazio 181, Veneto 159, Sardegna 139, Piemonte 132

Agenzia_Ansa : Coronavirus: Scontri polizia e manifestanti anti-lockdown a #Londra. Lanciata acqua e bottiglie, agenti rispondono… - Mov5Stelle : Oggi l’Italia ha ricevuto un importante riconoscimento sul fronte dell’efficacia del nostro modello per la lotta co… - Tg3web : Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l… - alinatede : RT @ilpost: I dati sul coronavirus di oggi, domenica 27 settembre - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 1.766 nuovi contagi, 17 morti, 724 guariti, 87.714 tamponi, 254 in terapia intensiva (+7) #27settembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi 27 settembre, bollettino. Emilia Romagna, 96 contagi e un morto il Resto del Carlino Coronavirus, oggi in Italia 1.766 nuovi casi con mila tamponi e 17 morti

Oggi in Italia sono stati rilevati 1.766 casi di nuovo coronavirus con 87.714 tamponi (ieri erano stati 1.869 con 104.387 tamponi effettuati). Il rapporto tra nuovi contagi e tamponi oggi è all'%, con ...

Covid-19 in provincia di Latina, 23 nuovi casi nella giornata di oggi

L’esecuzione di tale test è rivolta a tutti i cittadini, principalmente domiciliati/residenti nel Comune, che pur non presentando segni clinici della malattia hanno, per i contatti avuti all’interno d ...

Oggi in Italia sono stati rilevati 1.766 casi di nuovo coronavirus con 87.714 tamponi (ieri erano stati 1.869 con 104.387 tamponi effettuati). Il rapporto tra nuovi contagi e tamponi oggi è all'%, con ...L’esecuzione di tale test è rivolta a tutti i cittadini, principalmente domiciliati/residenti nel Comune, che pur non presentando segni clinici della malattia hanno, per i contatti avuti all’interno d ...