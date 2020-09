Coronavirus, nuova stretta in Sicilia:obbligo di mascherine anche all’aperto, tamponi per chi viene dall’estero (Di domenica 27 settembre 2020) Uso obbligatorio delle mascherine fuori casa se si e’ tra estranei, registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall’estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento. Sono queste le ulteriori misure di prevenzione contenute nella nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, per limitare il contagio del Coronavirus nell’Isola. Il provvedimento, appena firmato, entrera’ in vigore mercoledi’ e avra’ efficacia fino al 30 ottobre. Queste le novita’ del provvedimento della Regione: e’ obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, tenere sempre la mascherina nella propria disponibilita’, quando si e’ fuori ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Uso obbligatorio dellefuori casa se si e’ tra estranei, registrazione erapidi per chi prodall’estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento. Sono queste le ulteriori misure di prevenzione contenute nellaordinanza del presidente della Regionena Nello Musumeci, per limitare il contagio delnell’Isola. Il provvedimento, appena firmato, entrera’ in vigore mercoledi’ e avra’ efficacia fino al 30 ottobre. Queste le novita’ del provvedimento della Regione: e’di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, tenere sempre la mascherina nella propria disponibilita’, quando si e’ fuori ...

