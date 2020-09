Coronavirus, Londra, manifestazioni anti-lockdown: scontri. Perin e Schone al Covid. Svizzera, quarantena per chi arriva dalla Liguria – LIVE (Di domenica 27 settembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia11.00 – Lasse Schone positivo al Coronavirus Non solo Perin. In casa Genoa anche Lasse Schone è positivo al Coronavirus. Il giocatore è in isolamento a casa. 07.50 – Coronavirus, l’appello dei Paesi all’Onu: “Serve un’alleanza mondiale per il vaccino” Coronavirus18.30 – Londra, manifestazioni anti-lockdown Nuova giornata ... Leggi su newsmondo (Di domenica 27 settembre 2020) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del19.news in Italia11.00 – Lassepositivo alNon solo. In casa Genoa anche Lasseè positivo al. Il giocatore è in isolamento a casa. 07.50 –, l’appello dei Paesi all’Onu: “Serve un’alleanza mondiale per il vaccino”18.30 –Nuova giornata ...

