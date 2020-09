Coronavirus Lombardia, bollettino oggi 27 settembre: 216 nuovi positivi e 5 morti (Di domenica 27 settembre 2020) Milano, 27 settembre 2020 - Sono 216 i positivi al Coronavirus registrati nelle ultime ore in Lombardia a fronte di 16.567 tamponi , totale complessivo: 2.068.416, Tra i nuovi contagiati 38 sono "... Leggi su ilgiorno (Di domenica 27 settembre 2020) Milano, 272020 - Sono 216 ialregistrati nelle ultime ore ina fronte di 16.567 tamponi , totale complessivo: 2.068.416, Tra icontagiati 38 sono "...

