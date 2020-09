Coronavirus, lo studio Usa: 'Senza le mascherine in Italia 700 morti al giorno entro dicembre' (Di domenica 27 settembre 2020) Senza le mascherine in Italia si arriverà a 700 morti al giorno entro dicembre. Secondo uno studio americano il mancato uso delle mascherine in Italia potrebbe causare fino a 700 morti al giorno, ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020)leinsi arriverà a 700al. Secondo unoamericano il mancato uso delleinpotrebbe causare fino a 700al, ...

Senza le mascherine in Italia si arriverà a 700 morti al giorno entro dicembre. Secondo uno studio americano il mancato uso delle mascherine in Italia potrebbe causare fino a 700 morti ...

Covid Francia, allarme medici: «Seconda ondata troppo in fretta, la Sanità sarà incapace in inverno»

La Francia fa i conti con una vera e propria emergenza coronavirus. I dati di ieri dicono che i casi sono stati 14.412, non lontani dal picco di 16.000 di qualche giorno fa. In Francia ...

Covid Francia, allarme medici: «Seconda ondata troppo in fretta, la Sanità sarà incapace in inverno»

La Francia fa i conti con una vera e propria emergenza coronavirus. I dati di ieri dicono che i casi sono stati 14.412, non lontani dal picco di 16.000 di qualche giorno fa. In Francia ...