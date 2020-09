Coronavirus, lieve flessione dei contagi ma con meno 20 mila tamponi. Solo in Valle D’Aosta zero casi (Di domenica 27 settembre 2020) lieve flessione dei contagi per Coronavirus in Italia. Dall'odierno bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.766 nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.869), ma con quasi 20 mila tamponi in meno rispetto a sabato (84.714 i test eseguiti oggi). Le vittime sono 17 come il giorno precedente, per un totale di 35.835. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 309.870. La Regione con più contagi è la Campania (245), poi la Lombardia (216), quindi il Lazio (181), e la Sardegna che ne fa registrare 139 in più. Solo in Valle D'Aosta zero contagi. Sono 49.618 gli ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 settembre 2020)deiperin Italia. Dall'odierno bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.766 nuovinelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.869), ma con quasi 20inrispetto a sabato (84.714 i test eseguiti oggi). Le vittime sono 17 come il giorno precedente, per un totale di 35.835. Il numero complessivo deiati, comprese vittime e guariti, sale a 309.870. La Regione con piùè la Campania (245), poi la Lombardia (216), quindi il Lazio (181), e la Sardegna che ne fa registrare 139 in più.inD'Aosta. Sono 49.618 gli ...

