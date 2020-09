Coronavirus Lazio, 181 nuovi casi e di questi 79 sono a Roma. Un decesso (Di domenica 27 settembre 2020) Prosegue l'attività di prevenzione nelle scuole domani test in un istituto di Cerveteri e presso il liceo Manara a Roma Leggi su repubblica (Di domenica 27 settembre 2020) Prosegue l'attività di prevenzione nelle scuole domani test in un istituto di Cerveteri e presso il liceo Manara a

MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,8% Regioni con… - TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio, il nuovo acquisto Vedat Muriqi è risultato positivo al Coronavirus - TeleuniversoTV : Coronavirus – 181 casi nel Lazio. 23 nel Pontino e 16 in Ciociaria. Ecco dove : - paolorm2012 : Coronavirus, a Roma città 79 nuovi casi. 181 in totale nel Lazio -