Coronavirus Latina e Provincia, oggi 23 nuovi casi: ecco dove (Di domenica 27 settembre 2020) Sono 23 i nuovi casi positivi che sono stati registrati dalla Asl di Latina nelle ultime 24 ore. I casi sono così distribuiti: Aprilia (5), Cori (1), Cisterna di Latina (1), Formia (1), Latina (7), San Felice Circeo (3), Priverno (1), Sezze (2). Si comunicano anche 2 casi positivi, non residenti in Provincia. Non si registrano nuovi decessi. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 181 nuovi casi (79 a Roma). D’Amato: ‘Dobbiamo mantenere alta l’attenzione’ Coronavirus nel Lazio: il punto della situazione Nel Lazio sono 6809 i casi attualmente positivi. Di questi, 610 sono ricoverati non in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) Sono 23 ipositivi che sono stati registrati dalla Asl dinelle ultime 24 ore. Isono così distribuiti: Aprilia (5), Cori (1), Cisterna di(1), Formia (1),(7), San Felice Circeo (3), Priverno (1), Sezze (2). Si comunicano anche 2positivi, non residenti in. Non si registranodecessi. Leggi anche:nel Lazio 181(79 a Roma). D’Amato: ‘Dobbiamo mantenere alta l’attenzione’nel Lazio: il punto della situazione Nel Lazio sono 6809 iattualmente positivi. Di questi, 610 sono ricoverati non in ...

