Coronavirus, l'appello dei Paesi all'Onu: "Serve un'alleanza mondiale per il vaccino" (Di domenica 27 settembre 2020) L'appello dei Paesi all'Onu sul vaccino: "Serve un'alleanza mondiale". E i morti si avvicinano al milione… ROMA – "Serve un'alleanza mondiale per il vaccino", è questo l'appello lanciato da diversi Paesi all'Onu durante l'Assemblea Generale. In questa riunione in molti hanno chiesto la solidarietà ai leader delle grandi potente di poter avere libero accesso alle dosi. E la risposta di Europa, Giappone e Stati Uniti non si è fatta attendere visto che hanno riservato più della metà dei farmaci in un primo momento previsti. I morti si avvicinano al milione Una situazione in continua evoluzione in tutto il mondo. Secondo gli ultimi dati della John Hopkins University, le vittime accertate della pandemia ...

