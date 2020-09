Coronavirus, la scuola boccheggia. Quali soluzioni per docenti e studenti? (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set – L’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 passerà sicuramente alla storia. Se è vero che a tutti noi è capitato, almeno una volta, di sfogliare un testo di storia contemporanea e trovare delle foto o dei resoconti della famosa influenza “Spagnola”, i fatti del 2020 verranno letti e studiati dalle generazioni future. Un discorso, tuttavia, che merita un punto della situazione, non paragonabile al 1918, è la situazione della scuola. Già dallo scorso agosto diverse testate e notiziari comunicavano, quasi profetizzando, che sarebbe stato possibile uno scenario di assenze dalle strutture scolastiche da parte del personale preposto. Lo stesso Conte con il ministro Azzolina affermavano che la scuola non sarebbe stato un luogo totalmente esente dal rischio di contagio da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set – L’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 passerà sicuramente alla storia. Se è vero che a tutti noi è capitato, almeno una volta, di sfogliare un testo di storia contemporanea e trovare delle foto o dei resoconti della famosa influenza “Spagnola”, i fatti del 2020 verranno letti e studiati dalle generazioni future. Un discorso, tuttavia, che merita un punto della situazione, non paragonabile al 1918, è la situazione della. Già dallo scorso agosto diverse testate e notiziari comunicavano, quasi profetizzando, che sarebbe stato possibile uno scenario di assenze dalle strutture scolastiche da parte del personale preposto. Lo stesso Conte con il ministro Azzolina affermavano che lanon sarebbe stato un luogo totalmente esente dal rischio di contagio da ...

MediasetTgcom24 : Scuola, in 400 istituti casi di coronavirus: 75 chiusure #scuola - ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: Tra supplenti e carenze di personale: a che punto siamo con la riapertura della scuola? - AGR_web : Fiumicino, coronavirus, via allo screening di studenti ed insegnanti dalla scuola di parco Leonardo 'Come anticipat… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Tra supplenti e carenze di personale: a che punto siamo con la riapertura della scuola? - PalermoToday : Covid, 'Troppi docenti in isolamento': al Maria Adelaide torna la didattica a distanza -