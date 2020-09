Coronavirus, la proposta di due premi Nobel per la Francia: «Chiudete tutto dall’1 al 20 dicembre per salvare il Natale» (Di domenica 27 settembre 2020) La Francia, con 14.412 casi e 39 morti nelle ultime 24 ore, sta vivendo l’incubo di una seconda ondata dell’epidemia da Coronavirus: il timore che le misure adottate a Marsiglia, «zona di allerta massima», e a Parigi «zona di allerta rafforzata», non saranno sufficienti a porre un freno al contagio. Sono stati chiusi bar, ristoranti e palestre in molte località, stanno riprendendo i trasferimenti dei pazienti per alleggerire la pressione sugli ospedali delle zone più colpite. Per evitare il peggio, anche in virtù dell’arrivo della stagione influenzale, due economisti di fama internazionale – entrambi premi Nobel -, hanno lanciato la loro proposta al governo: «Chiudere tutto dal primo al 20 ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) La, con 14.412 casi e 39 morti nelle ultime 24 ore, sta vivendo l’incubo di una seconda ondata dell’epidemia da: il timore che le misure adottate a Marsiglia, «zona di allerta massima», e a Parigi «zona di allerta rafforzata», non saranno sufficienti a porre un freno al contagio. Sono stati chiusi bar, ristoranti e palestre in molte località, stanno riprendendo i trasferimenti dei pazienti per alleggerire la pressione sugli ospedali delle zone più colpite. Per evitare il peggio, anche in virtù dell’arrivo della stagione influenzale, due economisti di fama internazionale – entrambi-, hanno lanciato la loroal governo: «Chiuderedal primo al 20 ...

Open_gol : Come i test rapidi potrebbero entrare nelle nostre case, tra limiti e opportunità - SuicidioEuropeo : Quando ti inventi il Nobel per l'Economia e lo dai a comunisti, terzomondisti, cani e porci vari poi ti tocca legge… - thomasschael : RT @WRicciardi: Covid in Francia, due Nobel: «Lockdown dall'1 al 20 dicembre per salvare il Natale - e gli anziani» - serenel14278447 : Coronavirus, la proposta di due Nobel francesi: lockdown a dicembre per salvare il Natale - GiulioTerzi : Covid in Francia, due Nobel: «Lockdown dall'1 al 20 dicembre per salvare il Natale - e gli anziani» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus proposta Coronavirus, la proposta di due Nobel francesi: lockdown a dicembre per salvare il Natale La Stampa “Con influenza rischio doppia pandemia letale”

Autunno e inverno “sono stagioni in cui circolano altre malattie respiratorie, inclusa l’influenza. Per prevenire una potenziale letale ...

Covid: Fedriga, Governo dia indicazioni su pubblico ad eventi sportivi

Il governatore sollecita anche interlocuzione su Recovery Fund Trieste, 24 set – “Da parte del Governo servono indicazioni chiare e in ...

Autunno e inverno “sono stagioni in cui circolano altre malattie respiratorie, inclusa l’influenza. Per prevenire una potenziale letale ...Il governatore sollecita anche interlocuzione su Recovery Fund Trieste, 24 set – “Da parte del Governo servono indicazioni chiare e in ...