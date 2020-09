Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 settembre: morti, contagi, guariti (Di domenica 27 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 27 settembre 2020. È di 49.618 persone attualmente positive (+1.025), 35.835 morti (+17), 224.417 guariti (+724), per un totale di 309.870 casi (+1.766), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 49.618 pazienti attualmente positivi, 2.846 sono ricoverati con sintomi (+100), 254 sono in terapia intensiva (+7) e 46.518 sono invece in isolamento domiciliare ... Leggi su tpi (Di domenica 27 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, domenica 272020. È di 49.618 persone attualmente positive (+1.025), 35.835(+17), 224.417(+724), per un totale di 309.870 casi (+1.766), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 49.618 pazienti attualmente positivi, 2.846 sono ricoverati con sintomi (+100), 254 sono in terapia intensiva (+7) e 46.518 sono invece in isolamento domiciliare ...

