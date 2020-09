Coronavirus in Toscana: 101 nuovi contagi, oggi 27 settembre. Età media 40 anni (Di domenica 27 settembre 2020) Ancora superata quota cento nei contagi da Coronavirus, in Toscana: oggi, 27 settembre, sono 101. Ben 45 sono stati identificati in corso di tracciamento sulla base di un sospetto diagnostico, mentre 56 da attività di screening. L'età media dei 101 casi – 31 Asl Centro, 47 Nord Ovest, 23 Sude Est - è di 40 anni circa (il 26% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 25% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più); per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico e il 16% pauci-sintomatico Leggi su firenzepost (Di domenica 27 settembre 2020) Ancora superata quota cento neida, in, 27, sono 101. Ben 45 sono stati identificati in corso di tracciamento sulla base di un sospetto diagnostico, mentre 56 da attività di screening. L'etàdei 101 casi – 31 Asl Centro, 47 Nord Ovest, 23 Sude Est - è di 40circa (il 26% ha meno di 20, il 25% tra 20 e 39, il 25% tra 40 e 59, il 20% tra 60 e 79, il 4% ha 80o più); per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico e il 16% pauci-sintomatico

