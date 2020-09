Coronavirus, in Sicilia obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto (Di domenica 27 settembre 2020) Il provvedimento, appena firmato, entrerà in vigore mercoledì e avrà efficacia fino al 30 ottobre. Nella nuova ordinanza per limitare la diffusione dei contagi, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha introdotto l’uso obbligatorio delle mascherine fuori casa se si è tra estranei, registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall’estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento. Tra le novità, è obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Il provvedimento, appena firmato, entrerà in vigore mercoledì e avrà efficacia fino al 30 ottobre. Nella nuova ordinanza per limitare la diffusione dei contagi, il presidente della Regionena Nello Musumeci ha introdotto l’uso obbligatorio delle mascherine fuori casa se si è tra estranei, registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall’estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento. Tra le novità, èdi ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre lanella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico ladeve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si ...

Uso obbligatorio delle mascherine quando si è tra estranei, registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall'estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, ...

PALERMO – Alla fine l’ordinanza, i cui contenuti sono stati preannunciati ieri, è stata emessa. Entrerà in vigore mercoledì e avrà efficacia fino al 30 ottobre. Il presidente della regione siciliana N ...

PALERMO – Alla fine l'ordinanza, i cui contenuti sono stati preannunciati ieri, è stata emessa. Entrerà in vigore mercoledì e avrà efficacia fino al 30 ottobre. Il presidente della regione siciliana N