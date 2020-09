Coronavirus: in Lombardia in leggero calo i casi positivi, ma con meno tamponi (Di domenica 27 settembre 2020) Il report di domenica 27 settembre fornito dalla Regione. Nel Milanese registrati 99 casi di contagio, tra cui 56 solo a Milano città. Diminuiscono (-10) i ricoveri non in terapia intensiva . A Mantova e Sondrio registrato un solo caso in ventiquattro ore Leggi su corriere (Di domenica 27 settembre 2020) Il report di domenica 27 settembre fornito dalla Regione. Nel Milanese registrati 99di contagio, tra cui 56 solo a Milano città. Diminuiscono (-10) i ricoveri non in terapia intensiva . A Mantova e Sondrio registrato un solo caso in ventiquattro ore

