Coronavirus in Italia, stabile l’aumento di casi: nel mondo un milione di vittime (Di domenica 27 settembre 2020) In Italia l’aumento nelle ultime settimane di casi di Coronavirus rimane stabile, anche se va segnalato che oggi sono stati registrati 20mila tamponi in meno. A preoccupare è però la situazione nel resto del mondo, che arriva alla soglia di un milione di vittime per il Coronavirus. Una diffusione della pandemia che ha spinto la Campania, la Regione che ha registrato il maggior numero di casi oggi, a inasprire i controlli per chi arriva dall’estero. In Europa il Coronavirus imperversa in Francia, Regno Unito e Spagna, con una seconda ondata arrivata in modo violento e che potrebbe determinare nuovi lockdown. Coronavirus in Italia: il bollettino di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 settembre 2020) Inl’aumento nelle ultime settimane didirimane, anche se va segnalato che oggi sono stati registrati 20mila tamponi in meno. A preoccupare è però la situazione nel resto del, che arriva alla soglia di undiper il. Una diffusione della pandemia che ha spinto la Campania, la Regione che ha registrato il maggior numero dioggi, a inasprire i controlli per chi arriva dall’estero. In Europa ilimperversa in Francia, Regno Unito e Spagna, con una seconda ondata arrivata in modo violento e che potrebbe determinare nuovi lockdown.in: il bollettino di ...

