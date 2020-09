Coronavirus, in Francia oltre 11mila contagi e 27 morti nelle ultime 24 ore (Di domenica 27 settembre 2020) Restano alti i numeri di infezioni da Coronavirus in Francia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11.123 nuovi casi che portano il totale in tutto il Paese, da inizio pandemia, a 538.569 contagi. Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 settembre 2020) Restano alti i numeri di infezioni dain24 ore sono stati registrati 11.123 nuovi casi che portano il totale in tutto il Paese, da inizio pandemia, a 538.569

