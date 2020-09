Coronavirus in Europa, il borsino dei Paesi (Di domenica 27 settembre 2020) . Germania, Islanda e Norvegia bene. Male Francia e Spagna. ROMA – . Il Vecchio Continente è alle prese con una seconda ondata e il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla gestione dell’epidemia da parte dei singoli Stati. Coronavirus in Francia, numeri in aumento In Francia i numeri sono in aumento. L’impennata della curva epidemiologica è avvenuta tra agosto e settembre con gli ultimi giorni che sono stati sempre oltre 10mila. Coronavirus in Germania, pandemia sotto controllo In Germania nessuna impennata particolare con numeri che continuano ad essere sotto controllo. Il Governo ha deciso di affidare la gestione delle misure restrittive ai singoli Lander. Coronavirus in Gran Bretagna, rischio lockdown In Gran Bretagna esiste ancora il rischio di un nuovo lockdown. I dati degli ... Leggi su newsmondo (Di domenica 27 settembre 2020) . Germania, Islanda e Norvegia bene. Male Francia e Spagna. ROMA – . Il Vecchio Continente è alle prese con una seconda ondata e il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla gestione dell’epidemia da parte dei singoli Stati.in Francia, numeri in aumento In Francia i numeri sono in aumento. L’impennata della curva epidemiologica è avvenuta tra agosto e settembre con gli ultimi giorni che sono stati sempre oltre 10mila.in Germania, pandemia sotto controllo In Germania nessuna impennata particolare con numeri che continuano ad essere sotto controllo. Il Governo ha deciso di affidare la gestione delle misure restrittive ai singoli Lander.in Gran Bretagna, rischio lockdown In Gran Bretagna esiste ancora il rischio di un nuovo lockdown. I dati degli ...

ilpost : I numeri dell’epidemia in Europa - limesonline : ?? 'Gli ideologi europeisti amano salutare le crisi come opportunità per accelerare l’integrazione. Nella storia le… - Capezzone : Stampare e conservare da @atlanticomag il pezzo del grande @AdrianoSut sul nemico invisibile che si aggira per l’Eu… - NewsMondo1 : Coronavirus in Europa, il borsino dei Paesi - CCKKI : @GhitaIacono @SMaurizi @ManlioDS @vitopetrocelli Probabilmente sono io che ho frainteso Di Battista, perchè lo rico… -