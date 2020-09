Coronavirus, in Campania nelle ultime 24 ore 245 positivi su 5.539 tamponi e 1436 guariti (Di domenica 27 settembre 2020) Sono 245 le persone risultate positive al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore su 5539 tamponi esaminati. È quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania. Ad oggi il totale dei positivi è pari a 11.874 su 578.480 tamponi. Non si sono regisrati decessi (il totale ad oggi è di 460 persone) mentre ci sono 136 persone che risultano guarite (il totale è di 5.824). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 27 settembre 2020) Sono 245 le persone risultate positive alin24 ore su 5539esaminati. È quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione. Ad oggi il totale deiè pari a 11.874 su 578.480. Non si sono regisrati decessi (il totale ad oggi è di 460 persone) mentre ci sono 136 persone che risultano guarite (il totale è di 5.824). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

