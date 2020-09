Coronavirus in Campania, ecco il dato di oggi, 27 settembre 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) Coronavirus in Campania, ecco il dato di oggi, 26 settembre 2020 26 settembre 2020 Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 245 Tamponi del giorno: 5.539 Totale positivi: 11.874 Totale ... Leggi su avellinotoday (Di domenica 27 settembre 2020)inildi, 2626Questo il bollettino di: Positivi del giorno: 245 Tamponi del giorno: 5.539 Totale positivi: 11.874 Totale ...

RaiNews : #Coronavirus, test obbligatori all'aeroporto Capodichino di #Napoli per chi rientra dall'estero. Lo dispone l'ordin… - LaStampa : Coronavirus, De Luca: in Campania multa di mille euro a chi non ha la mascherina all’aperto - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS, OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO Occorre ripristinare immediatamente comportamenti re… - TeleCapriNews : Coronavirus, in Campania 245 positivi su 5539 tamponi esaminati, nessun decesso, 136 le persone guarite: Sono 245 l… - Notiziedi_it : Coronavirus in Campania, ancora oltre duecento positivi in 24 ore: il bollettino -